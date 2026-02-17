元テレビユー福島のアナウンサーで現在はフリーアナ、キャスターとして活動する釜井美由紀（３１）が行政書士試験に合格したことが分かった。釜井は慶應大学法学部法律学科卒。１５日付のＳＮＳで「令和７年度行政書士試験に合格しました」と合格証を手にした写真をアップ。「以前から興味があった法律系の資格を取ってみたいと、去年の初めに大学ぶりの法律の勉強を始めました」と説明した。釜井は２０２４年秋に第１子男