日本航空は１７日、手荷物配送サービスの予約システムに外部からの不正アクセスの痕跡が確認されたと１０日に発表した件について、不正アクセスはなかったと発表した。システムの保守運営を委託している企業の社員が誤操作でデータを消去し、発覚を免れるために取った対応が原因だったという。日航は当初、２０２４年７月以降にサービスの利用や予約をした約２万８０００人の個人情報が外部へ流出した疑いがあるとしていたが、