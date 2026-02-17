「ボクシング・２０２５年度年間優秀選手表彰式」（１７日、東京ドームホテル）前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ．Ｔ＝が２年連続の技能賞に輝いた。表彰式では８年連続９度目のＭＶＰを獲得した世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が５月に東京ドームで、中谷とのドリームマッチ実施を明言。これを受けて中谷は「準備は進めている。ベストな選手なので、ベストな状態で