長岡市は新年度予算案を発表しました。一般会計の総額は約1424億円で物価高への対策のほか出没が相次いだクマへの対策費用などが盛り込まれ、市は住み続けたい街を目指すとしています。長岡市が発表した新年度当初予算案。一般会計の総額は1424億600万円で今年度より2パーセントの減額となりました。物価高への対応として市民1人当たり1万円分の商品券を配布する予算に27億9000万円を計上。そして市立小学校の給食費を2026年