2月17日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した堂本光一が、前向きに生きるための考え方や人生観について語った。【関連】堂本光一、舞台に立つ際の“ある秘密”を明かす「いろいろと効率を考えた結果」自身が声優を務めた2月27日公開の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』にちなみ、“転生するなら人間以外の生き物として歩む新たな人生か、もう一度人間として歩む新たな人生か”という究極の質問を受けた堂本は