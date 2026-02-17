17日は、長崎市で最高気温が15.3℃と、春のような暖かさとなりました。 18日も日差しに恵まれて穏やかな天気となりそうです。 最低気温は7℃前後、最高気温は17日よりも低く、12℃前後となるでしょう。 朝晩は冷え込みますが、日中は薄手のニットで快適に過ごせそうです。 ▼18日の天気 ▼18日の気温 ▼18日の花粉情報 ▼18日の海上 風と波 ▼週間天気