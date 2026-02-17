青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林が１７日、大阪・キタの複合商業施設「グランフロント大阪」で、同所と関西地区青森りんごの会大阪支部のコラボレーション企画「青い森の林檎」と題したりんごフェアのＰＲを行った。月１回のペースでＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）出演のために大阪を訪れている王林。「（青森）県