ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、アルペンスキー男子回転が行われ、五輪初出場の相原史郎（小泉ＳＣ）が２０位と奮闘した。２回目を滑り終えると、カメラに向かってイタリア語で「ありがとう」と叫び、さわやかにコースを後にした。激しく雪の舞った１回目は、途中棄権が続出。何とか耐えてゴールしたものの、「タフな条件で結果は良くなかった」と振り返る２２位だった。天候が回復した２回目は果敢に攻めて、その時