日本ハムの山崎福也が中日との練習試合（名護）に2番手で登板。習得中のスクリューボールに手応えを得た。3回から2番手で登板。いきなり先頭・鵜飼に本塁打を許したが、その後は無失点。2回を2安打1失点に抑えた。4回には先頭・知野からスクリューボールで空振り三振。「（実戦で）使えそう」と振り返った。今キャンプで臨時コーチを務めた元中日の山本昌氏から伝授された新球。昨季終盤は中継ぎに回ったが、今季は先発ロ