ブルペンで投球する横浜ＤｅＮＡの坂本＝宜野湾横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第４クール初日は１７日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われ、投手陣はリリーフ左腕の坂本、石田裕らがブルペンで投げ込んだ。この日は午前中が雨のため、野手陣は室内練習場で走者一、三塁での攻防練習を繰り返した。１８日は開幕カードで対戦するヤクルトと練習試合を行い、主力の筒香と佐野がスタメンで出場予定。筒香は