【漫画】本編を読む恋や仕事、人間関係などの不安や迷いがあったときや、人生の節目を迎えるときなどに、その結果に根拠は全くないと認識しながらも、軽いアドバイス程度に占いを利用する人はいるだろう。しかし『占いにすがる私は間違っていますか？』（福々ちえ/KADOKAWA）は、友人から冗談半分で勧められた風水を盲信してしまった専業主婦の物語である。主人公の専業主婦・梅子は、夫とふたりの子どもをもうけて幸せな家庭