【PLAMATEA VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ】 9月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ」を9月に発売する。価格は8,800円。 グッドスマイルカンパニーが贈る『世界が広がっていく』オリジナル美少女プラモデルコンテンツ「ヴァルキリーチューン」の第3弾として