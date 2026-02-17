【MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階】 9月 発売予定 価格：8,900円 【MODEROID 超魔空戦神ガイオウ】 11月 発売予定 価格：13,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階」を9月に発売する。価格は8,900円。また、「MODEROID 超魔空戦神ガイオウ」を11月に発売を予定し、価格は13,500円。