衆議院選挙を受け、特別国会が18日に召集されます。総理指名選挙で高市総理が再び選出され、第2次高市政権が発足する見通しです。特別国会の会期は7月17日までの150日間で、18日は衆参両院の本会議で総理指名選挙がおこなわれ、高市総理が再び選出される見通しです。その後、第2次高市内閣が発足する運びです。また、衆議院の議長と副議長を決める選挙も行われ、議長には自民党の森英介元法務大臣、副議長には中道改革連合の石井啓