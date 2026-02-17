男性11人組「INI」の藤牧京介（26）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。自身の名前の由来を明かした。藤牧は「僕、京介って言うんです、下の名前が」と切り出し、「その由来が氷室京介さんなんですよと、1980年代に活躍したロックバンド「BOOWY（ボウイ）」でボーカルを務めた氷室京介の名を挙げた。さらに「だから京介って浸透させるには、まだまだちょっと時間かかるなって…