史上初の「分散開催」となったミラノ・コルティナオリンピック™。ミラノとコルティナ間は約250kmと、かなりの距離があります。取材するクルーや記者はどのような状況なのでしょうか。【写真で見る】史上初の分散開催ミラノとコルティナの距離は…また、リビーニョがなぜ「免税の町」なのか、現地で取材しました。オリンピック史上初の分散開催高柳光希キャスター：今回のミラノ・コルティナオリンピックは、史上初の分散開