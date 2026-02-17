千葉ロッテマリーンズ、背番号１５の横山陸人です。今年１年間、このコラムを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。プロの世界に飛び込んでから、毎年が挑戦の連続ですが、昨季は自分の中でも特に多くの経験と向き合った１年でした。５０試合に登板できたことは、シーズン前から掲げていた明確な目標の一つであり、そこに到達できた点は素直に良かったと思っています。ただ、その一方で、「自