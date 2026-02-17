青森県出身のタレント王林（27）が17日、グランフロント大阪で「りんごフェア『青い森の林檎』」（3月30日まで）のスペシャルトークショーに出席した。料理家の栗原真平氏と、りんごトークを繰り広げた。青森のご当地アイドルグループ「りんご娘」出身で、24年から青森県産りんごの魅力を国内外にPRする「青森りんごアンバサダー」に就任した王林は「ずっとりんごを背負ってやってきたのを認めてもらった。出たてのころは、なまり