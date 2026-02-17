◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグ最終第8戦町田―成都蓉城（2026年2月17日町田GIONスタジアム）6月開幕のW杯北中米大会で日本代表入りを目指すFC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝（24）が負傷退場した。成都蓉城（中国）戦に3バックの右で先発したが、3―1で迎えた後半15分だった。相手選手との接触などはなく、自らピッチに座り込んだ。そのまま動くことができずプレー続