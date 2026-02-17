桜島にある8つの小中学校は今年の春、新たに開校する小中一貫の義務教育学校「桜島学校」に統合されます。 このうち、桜峰小学校で今月14日、閉校記念式典が開かれました。129年の歴史を胸に、卒業生らが学び舎との別れを惜しみました。 桜島の北側、鹿児島市桜島松浦町の桜峰小学校。 窓から錦江湾を臨むことができます。 開校は1898年・明治31年。1970年代、児童数は380人を超えましたが、少子化の影響で今は30人に減少。こ