ドル円１５３．００近辺、ユーロドル１．１８４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は153.00近辺、ユーロドルは1.1845近辺で推移している。いずれも値動き一服となっている。ドル円は円高圧力に押され、ロンドン序盤には152.70付近に安値を広げた。その後は下げ一服となり153円台を回復する場面があった。 ユーロドルは1.18台前半から半ばにかけて振幅している。東京早朝の1.1852付近を高値に