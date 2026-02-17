長野地域を走るバス路線のうち、長野市街地と上水内郡・小川村を結ぶ「高府線」について、4月から、民間から「市営バス」への移行が決まっていましたが17日、その運行ダイヤが県の会議で合意されました。長野地域の高校関係者「生徒たちの教育を受ける権利とか学校生活を送る上での充実というところでは、ご配慮いただいたところで改めて感謝したい」県の公共交通に関する協議会で17日議題に上がったのは、4月から長野市の市営バス