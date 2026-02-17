１４日、操車長と連携確認するスランワンザさん。（ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ2月17日】中国の青蔵高原で働く鉄道運転士、スランワンザさん（39）は、2021年6月25日にラサ−林芝（ニンティ）鉄道が営業運転を開始した際、開業一番列車の動車組（動力分散式列車）運転士として「復興号」に乗務し、西蔵自治区初のチベット族高速列車運転士となった。スランワンザさんは07年に就職して以来、青蔵鉄道ゴルムド
