山形県長井市に住む４０代の男性がＳＮＳのＸに「当選した」などと書かれたメッセージが送られてきたのをきっかけに副業を紹介され、現金１６６万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月、長井市に住む４０代の男性がＳＮＳのＸを利用していたところ、「当選おめでとうございます。お金をあげます」などとメッセージが送られてきたということです。 男性は相手とやりとりをするように