本日の日経平均株価は、手掛かり材料難からポジション調整の売りに押され、前日比239円安の5万6566円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は67社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、「豪州からレアアース輸入拡大」と報じられた双日 [東証Ｐ]、4～12月期最