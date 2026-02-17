この記事をまとめると ■ここ10年あまり物流の輸送重量はほぼ横ばいだが物流件数は30年前から倍増している ■ラストワンマイル配送が重要視されるなか次世代電動モビリティに注目が集まっている ■街なかの配達を特定小型原動機付自転車が担うようになる日も近い ラストワンマイル問題を解決するモビリティ 「物流2024年問題」がいわれるようになってから、物流業界では荷物が運びきれないといった事態が起きかねないという危機感