中国の旧正月「春節」に伴う大型連休で毎年、熊本にも多くの観光客が訪れますが、ことしはいつもと状況が違います。それは中国政府が呼び掛けている「日本への渡航自粛」です。日中関係が冷え込む中、熊本の観光地に変化はあるのでしょうか？■永島由菜キャスター「城彩苑に来ています。午前中から多くの外国人観光客で賑わっています。みなさん、どこから来ているのでしょうか」熊本城のふもとに多くの店舗が並ぶ城彩苑。年