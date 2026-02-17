昨年12月の現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介が、古巣相手の試合で活躍した。楽天との練習試合（沖縄市）に「8番・右翼」でスタメン出場。5打数3安打1打点、1盗塁と躍動し「練習でやっていることを出せた」と笑顔で振り返った。古巣との試合は「ふわふわした感じで変な緊張もあった」と辰見。1、2打席目は凡退したが6回の第3打席で左前打。8回無死三塁では適時二塁打を放った。22年育成ドラフト1位で入団。昨季は