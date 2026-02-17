「一日港北区長」の委嘱状を手にする横浜Ｍの谷村（左）＝横浜市港北区役所ホームタウンの横浜市港北区を盛り上げようとＪ１横浜Ｍの谷村海那（２７）が１７日、本拠地日産スタジアムがある同区の１日区長を務めた。開幕したばかりの百年構想リーグについて目標を問われると「チームとしては優勝、個人としては２桁得点」と集まったファンら約１６０人に宣言した。委嘱式では、質問コーナーや写真撮影などで交流。庁内放送を体