モデルでタレントのローラ（３５）の冬の思い出ムービーが話題になっている。１７日までにインスタグラムを更新し、「冬の思い出」と記して箏を練習する姿や着物の着付け姿、ソリを楽しむ姿などを動画にして披露した。この投稿には「凛としてる姿がお美しいです」「めいっぱい楽しんでるなぁ」「優雅ですね」「いろいろ事にチャレンジ素敵ですね」「古風で素敵ですよー」「やっぱめちゃ美人だな！」などのコメントが寄せられ