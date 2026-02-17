最速１５２キロを誇る山梨学院の投打二刀流・菰田陽生（２年）が１７日、５年連続の出場となるセンバツへ向け、チームスローガン「信玄砲打線―連打の山梨学院―」の旗手になることを誓った。山梨にゆかりの深い戦国武将・武田信玄から取られたもので、今年１月に決定。「今年はチームのつながりであったり、打線にこだわるスローガンになっていると思う。チームの主軸として打たせていただいている中で、チャンスが来たら一本