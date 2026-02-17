ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。昨年３月３１日に行われた２０２４年度表彰式の壇上では、最優秀選手賞に輝いた尚弥が、技能賞を獲得した中谷に対し「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを