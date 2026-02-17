静岡朝日テレビ(SATV)の白木愛奈アナウンサー(27)が16日、自身のインスタグラムを更新。春らしい衣装を公開した。 【写真】横からのポーズもキュートですね 「日曜版の衣装です」と投稿。「セーラーが可愛いニットと、花柄のスカート♪スカートはお花が二重のプリントになっていて、立体的に見えるよう作られているんですすごい」とつづり、白のセーラーニットのト