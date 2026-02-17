タレント・王林が17日、大阪市内で関西地区青森りんごの会大阪支部とのコラボレーションによる「青い森の林檎」と題したりんごフェアのスペシャルトークショーに登場。大阪だけで解禁することを語った。同フェアは3月30日までグランフロント大阪ショップ＆レストラン14店舗で展開される。 【写真】王林を試食する王林 大阪にはレギュラー番組があって、月に1度は来ている。大阪に来たときに食べる物