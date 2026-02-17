飼う前に知っておきたい「犬にかかる費用」とは 犬を家族に迎えるということは、その子の生涯にわたる責任を負うということです。一般的に犬の寿命は15年前後と言われており、その間に必要となる費用の総額は、小型犬でも数百万円にのぼります。 体の大きな大型犬になれば、食事代や医療費も比例して高くなるため、さらに多くの予算が必要です。お金の使い道は、迎える時に一度だけかかる「初期費用」と、毎月・毎年積み重なっ