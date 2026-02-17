春のセンバツ高校野球出場を決めた日本文理高校ナインが16日、新潟市の中原市長を訪問し、大会への決意を語りました。新潟市役所を訪れたのは日本文理高校の野球部です。中原市長に春のセンバツ出場を報告しました。日本文理は、去年秋の北信越大会で準優勝し、打線のつながりや安定した守備での粘り強い試合運びが評価され、12年ぶり6回目となる春のセンバツ出場を決めました。渡部倖成主将が「チームの目標である全国制覇