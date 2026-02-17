2024-25にシュツットガルトからバイエルンに移籍したが、シーズン前のトレーニングマッチで負傷し、加入1年目は先発3試合、途中出場3試合に終わった。それでも、1得点は記録していた。2年目の今季もシーズン前に負傷し、復帰するまでに長い時間を要した。ようやくピッチに立ったのは、11節フライブルク戦。83分に交代出場し、左SBのポジションに入った。すると、直後の84分に精度の高いロングパスを右ウイングのマイケル・オリ