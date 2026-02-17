ブンデスリーガで21試合79得点、DFB杯では準々決勝を終えて4試合12得点だ。強者ぞろいのCLでもリーグフェーズ8試合で22得点をマークしており、バイエルンはシーズン中盤を過ぎたばかりですでに公式戦100ゴールを優に超えている。この数字を叩き出しているのが攻撃陣で、リーグの得点ランキング上位5位のなかにバイエルンの選手が3名入っている。3年連続得点王を目指すハリー・ケインが24得点でトップに立ち、ルイス・ディアス