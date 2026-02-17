歌手やタレントとして活動するあのさんは2月17日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿などを披露しました。【写真】あのの最近の姿いろんなコーデを披露「TV見た報告いつも有難う今夜も宜しゅう」とファンへ呼び掛けたあのさん。同日深夜には音楽トークバラエティー番組『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）が放送されるようです。またあのさんは「最近の俺様」とつづり、自身の写真を10枚載せています。格好いい革のジ