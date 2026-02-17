広島は17日、滝田一希投手（24）が群馬県内の病院で左肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）、骨棘切除術を受けたと発表した。滝田は1軍キャンプに参加し、初日の1日にも投球練習を行った。しかし2日に左肘の痛みを訴え、宮崎市内の病院でMRI検査を受けていた。滝田は星槎道都大から23年ドラフト3位で入団した左腕。プロ2年目の昨季は7試合に登板して防御率2・16だった。