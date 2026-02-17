■2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）男女日本代表国内選考会（16〜17日、大阪・タケダハムはびきのコロセアム）4月28日から5月10日まで開催される2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）の代表1枠をかけた選考会の決勝トーナメントが17日に行われ、男子は2023年世界選手権個人戦代表の宇田幸矢（24、協和キリン）が昨年の世界ユース王者・川上流星（16、星槎国際高横浜）にストレート勝ちで優勝。世界選手権団体の