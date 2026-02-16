「超魔術」で社会現象を起こしたMr.マリックさん。しかし公私でのストレスが、本人が知らぬ間に、体を蝕んでいました。「ある日、鏡を見たら顔がグニャリと歪んだんです」。それが顔面神経麻痺を患った発端でした。心身の限界を知ったMr.マリックさんは70代の今、目標の捉え方が変わったと話します。成功の代償を払い見つけたものとは。 【写真】かつては絶縁状態にあった娘のLUNAさんとの仲睦まじい今（5枚目/全15枚） 「顔がグ