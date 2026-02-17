タレント王林（27）が17日、グランフロント大阪（大阪市北区）で開幕したりんごフェア「青い森の林檎」（3月30日まで）のトークイベントに出演。青森県産りんごの魅力をアピールした。青森・弘前市出身。デニムのセットアップにブーツ、インナーにはリンゴを意識した？赤のカットソーを着用し、笑顔で登場した。大阪には「月に1回絶対来てる」と王林。「“正義のミカタ”っていう（時事ネタを取り上げる情報）番組に出てて。