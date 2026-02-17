特別国会が18日に召集されるのを前に、高市首相は自民党の役員会で新年度予算案の年度内成立を呼びかけました。高市首相は17日午前、自民党の役員会に出席し、衆議院選挙の実施で4月以降にずれ込む可能性がある新年度予算案の成立について「今年度末までに成立が必要」だとして「野党にも積極的に協力を呼びかけ、一日も早く成立するようにしていきたい」と強調しました。自民党・鈴木幹事長：（新年度予算は）国民生活にとっても