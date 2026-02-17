交通違反の取り締まりを巡る不正について、県議会で謝罪した県警の今村剛本部長＝１７日、県議会本会議場神奈川県警第２交通機動隊（２交機）の違反取り締まり方法に疑義が生じた問題を巡り、県警の今村剛本部長は１７日の県議会本会議で、「県民の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしておわび申し上げる」と謝罪した。大規模な不正が判明して以降、県警幹部が公の場で問題に言及したのは初めて。県警関係者によると、県警は近く