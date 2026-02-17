ボクシング年間表彰選手の授賞式「ジャパン・ボクシング・アウォーズ２０２５」（日本プロボクシング協会、日本ボクシングコミッション、日本ボクシング連盟、東京運動記者クラブ・ボクシング分科会主催）が１７日、都内で開かれ、２０２５年度の各賞受賞者を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）は世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１＝大橋）が、自身が持つ連続と回数の史上最多記録を更新する８年連続９度目