2試合連続で好守＆合計5出塁ルーキーのアピールが止まらない。巨人のドラフト4位・皆川岳飛外野手は17日、広島との練習試合に「3番・右翼」でスタメン出場。実戦初安打に加え、守備ではスライディングキャッチを見せた。「皆川守備いい感じやん」「めちゃええやん」と巨人ファンが期待の声を上げている。皆川は3回の第2打席で四球を選び出塁。5回無死二塁で迎えた第3打席では、追い込まれながらも7球目の142キロ直球を逆方向へ