【モデルプレス＝2026/02/17】女優の芳根京子が2月17日、都内で開催された映画『私がビーバーになる時』ビーバーズ結成イベントに、Kis-My-Ft2の宮田俊哉、小手伸也、渡部篤郎とともに出席。NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016）に出演していた時のルールを明かした。【写真】ディズニー日本版声優主演務める28歳女優、貴重な手形披露◆芳根京子、朝ドラ時に驚きのルール設けていたイベントでは、本作の魅力の1つである、人