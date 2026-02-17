警察によりますと、17日午後4時ごろ、佐賀市西与賀町厘外（にしよかまちりんげ）の市道の交差点で軽トラックを運転中、横断歩道を渡っていた小学生をはね、大ケガをさせたとして、佐賀市の農業、久米良明容疑者（70）が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。「間違いありません」と容疑を認めているということです。佐賀市に住む9歳の小学生の男の子が病院に運ばれ、意識不明の重体です。現場は、小学校そばの信号がない交差