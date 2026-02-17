女子プロゴルファーで国内３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、都内でＣＤデビュー曲「君の救世主になりたくて！」（１８日発売）のリリース記念イベントを行った。熱狂的なファン数十人がペンライトを振る中、「新人アイドル」と紹介された菅沼は茶色いワンピース姿で登場。「サビ前に『エクストラルハッピー！！』と言って下さい」と呼びかけ、デビュー曲を歌い上げた。カップリング曲「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ